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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتحب التصوير.. أقوى كاميرا في موبايلات Vivo الجديدة

لو بتحب التصوير..أقوى
لو بتحب التصوير..أقوى كاميرا في موبايلات Vivo الجديدة

أطلقت شركة فيفو بالفعل هاتفين ذكيين هما Vivo X100 و Vivo X100 Pro، يتمتعان بمواصفات تنافسية وبأسعار رائعة. 

وتستعد الشركة الآن لإطلاق Vivo X100 Pro + ، والذي من المقرر إطلاقه في النصف الأول من عام 2024. 

وهناك تقارير معينة تفيد بأن Vivo X100 Pro + قد يظهر لأول مرة باسم Vivo X100 Ultra ، على غرار Find X7 Pro ، والذي سيتم إطلاقه باسم Find X7 Ultra.

ويؤكد تسريب جديد من Digital Chat Station وجود عدسة تقريب مقرّبة 200 ميجابكسل بحجم 1 / 1.5 بوصة، توفر تكبيرًا بصريًا 4.3x بدقة تعادل التقريب البصري 10 ميجابكسل وتمتد إلى 10x تكبير بصري.


بشكل مشترك ، يوفر أقصى تكبير رقمي 200x، جنبًا إلى جنب مع الكاميرا الأساسية Sony LYT-900 50MP ذات الفتحة الكبيرة ، من شأن التقريب البصري الجديد تعزيز قدرات الكاميرا في الجهاز. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك عدسة خلفية فائقة الاتساع Sony IMX589 50MP وعدسة portrait IMX758 50MP.

يمكن أن تظهر نفس الكاميرا الأساسية مع سلسلة Oppo Find X7 القادمة و Xiaomi 14 Ultra.

لو بتحب التصوير..أقوى كاميرا في موبايلات Vivo الجديدة

علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يتم إطلاق Vivo X100 Pro + بشاشة Samsung E7 AMOLED بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز. سيتميز الهاتف الذكي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 بالإضافة إلى دعم اتصال الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه. 
سيطلق الهاتف الذكي بطارية Bundling 5400 mAh مع دعم الشحن السريع 100 وات وشحن لاسلكي 50 وات. سيعمل بنظام Origin OS 4 ، المستند إلى Android 14.

 

مواصفات Vivo X100 و X100 Pro 

 

بالإضافة إلى ذلك ، تم إطلاق Vivo X100 و X100 Pro عالميًا بشاشة OLED LTPO منحنية مقاس 6.78 بوصة مع دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.
يدعم تعتيم بريم 2160 هرتز ومستوى سطوع يصل إلى 3000 نيتس، يتميز كلا الهاتفين الذكيين بمعالج Dimensity 9300 وذاكرة LPDDR5x وسعة تخزين UFS 4.0.

لو بتحب التصوير..أقوى كاميرا في موبايلات Vivo الجديدة

من حيث الاتصال ، يأتي Vivo X100 و X100 Pro مع Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4 و USB-C (USB 3.2) و NFC وجهاز إرسال IR ومحرك خطي X-axis. يحتوي Vivo X100 على بطارية 5000 mAh مع شحن 120 وات ، بينما يتميز Vivo X100 Pro ببطارية 5400 mAh مع شحن سلكي 100 وات.

 

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