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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يبدأ الجلسة العامة لمناقشة ملف الثروة السمكية ومواجهة ارتفاع الأسعار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبين من النائبين محمد صبري أبو إبراهيم، وهالة كمال بشأن ملف الثروة السمكية.

ويتضمن طلبا المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال منع تصدير سمك البلطي.

من جانبها أكدت النائبة هالة كمال، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن  مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى.

وقالت: مصر تستهلك نحو  2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، بينها واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية،  لمعرفة النقص الحاد،  والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك.

كما قا النائب محمد صبرى أبو إبراهيم: الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة فى مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل، فضلا عن وجود الكثير من البحيرات والمزارع السمكية.

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