حزب الله يعلن استهدافه لقوات الاحتلال بالأسلحة المناسبة

قالت حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين،إنه استهدف جنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، ولم يكشف عما إذا كان الاستهداف أسفر عن سقوط جرحى أو قتلى.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف مواقع حزب الله في لبنان ردا على الهجمات، “لإزالة التهديدات” في عدد من المناطق على طول الحدود.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف أيضًا مواقع الإطلاق بالمدفعية.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن أمس الأحد، استهداف موقع الضهيرة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.