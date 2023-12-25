سرايا القدس تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة تاندوم شرق غزة

قالت سرايا القدس، اليوم الاثنين، إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة تاندوم في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي غزة.

وأفاد نبأ عاجل، بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في أصبع الجليل.

وقال حزب الله اللبناني، إنه استهدف جنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، ولم يكشف عما إذا كانا لاستهداف أسفر عن سقوط جرحى أو قتلى.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف مواقع حزب الله في لبنان ردا على الهجمات، “لإزالة التهديدات” في عددمن المناطق على طول الحدود.