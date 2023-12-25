أهمية خدمة النخيل.. يوم حقلى ينظمه مركز البحوث الزراعية بالمنيا

قال الدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل انه تم اليوم الأثنين ٢٥ ديسمبر تنظيم حقلي عملي بأحد مزارع النخيل المتميزة بمركز مغاغة لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة في هذه الفترة الزمنية من العام وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وذلك عن طريق زراعة الأصناف ذات القيمة الأقتصادية العالية وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، و الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبناء على توجيهات الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل، حيث قام الدكتور مجدي نجيب رزق بفرع المعمل بمحافظة المنيا بعقد محاضرة عملية بمركز مغاغة بأحد بمزارع شفيق بقرية أبا الوقف التابعة لمركز مغاغة والمزرعة بأصناف مختلفة من نخيل البلح المختلفة مثل السيوي والبرحي والمجدول والسكري وذلك لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل.

وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي ، وذلك بالتنسيق مع السيد الاستاذ الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا و المهندس محمد كمال مدير الإدارة الزراعيه بمركز مغاغه ، وبحضور المهندس محمد صلاح رئيس قسم المكافحة بإدارة مغاغة الزراعية وكان مضمون المدرسة الحقلية عن الموضوعات التالية:-



- عملية تقليم النخيل في نخيل البلح وما يجب مراعاته من التطهير والرش بالمبيدات الحشرية وأيضا التعفير بالكبريت الزراعي بعد عملية التقليم ومراعاة أن يكون التقليم غير جائر وأن يتم بطريقه صحيحة وأن يتم تطهير ادوات التقليم بأستمرار.



-عمل الخدمه الشتوية للنخيل وذلك بعمل خندق حول النخيل المزروع علي مسافة مناسبه وبعمق مناسب حسب عمر النخيل ووضع الأسمدة العضوية والكبريت الزراعي و سماد سوبر فوسفات حسب الكميات الموصي بها .



- تم شرح كيفية الكشف عن الأصابة بسوسة النخيل الحمراء والاهتمام بمكافحتها وايضا تم شرح الطرق المختلفة لمكافحتها.

- الترديم حول الفسائل وتجهيزها لحين فصلها في الميعاد المناسب.