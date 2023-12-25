نائب بالشيوخ : وزير التعليم العالي وعد بفرش مستشفى الأطفال الجامعي بسوهاج

قال النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ، إن قيمة الإنسان والاستثمار فيه هي السبيل إلى بناء المجتمعات والتقدم الحضاري إذ إن الحضارات والدول لا تقاس ببنائها وثرواتها بل باهتمامها ببناء الإنسان الذي يشكل الجزء الكبير في مسيرة الحياة ويتحقق بناء الإنسان في بناء شخصيته وتربيته التربية الصحيحة المبنية على القيم والأخلاق وتزويده بالمعارف والعلوم.

جاء ذلك على هامش الاقتراح الذي قدمته النائبة هبة شاروييم، بشأن تدريس "العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر".

وطالب الشريف، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بفرش مستشفى الأطفال بالكرامل التابعة لجامعة سوهاج.

وكشف عن وضع حجر أساس لمستشفى الحروق بالكرامل قريبا لخدمة أبناء الصعيد.

وأوضح، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى دائما أن يكون الإنسان المصري على رأس استراتيجيتها المستقبلية، لذا وفرت له كل الأدوات والسبل لبناء مهاراته وتعزيز قدراته وجعلته أمام مسؤولية في بناء الوطن.