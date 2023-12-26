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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023: لقاء صدفة

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل. ‏

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 25 ديسمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات الأبراج 2024 | أزمات وانفصال .. وهؤلاء الأقل حظا

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

 من المقرر أن يبدأ فصل جديد في حياتك، مليئ بالاحتمالات، قد تشعر برغبة التجوال المألوفة، خذ هذا الوقت لتقييم مسارات الحياة المفتوحة أمامك، سواء كان ذلك في الحب، أو العمل، أو المال، أو الصحة - فالقرارات الحاسمة التي يتم اتخاذها اليوم ستحدد مسار مستقبلك. 

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

برج الحوت العازب، كن منفتحًا اليوم قد يتحول لقاء الصدفة إلى علاقة عاطفية قبل أن تدرك ذلك. 

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

ربما كنت قد تجاوزت حدودك مؤخرًا أو أهملت تلك الفحوصات السنوية. تذكر أن تعديلًا بسيطًا في نمط الحياة يمكن أن يمنع الإصابة بأمراض خطيرة في المستقبل. لذا، خذ نفسًا.

توقعات برج الحوت المهني 

هناك يوم مهم ينتظرك في حياتك المهنية، عندما يتماشى كوكب المشتري مع نبتون في بيت عملك، ستواجه فرصة تبدو مصممة خصيصًا لك، ربما مشروع إبداعي أو دور قيادي...  

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

قد يجد رواد الأعمال أيضًا أموالًا إضافية في شكل قروض وشراكات جديدة ومدفوعات مقدمة، الجزء الثاني من اليوم هو الميمون لشراء سيارة جديدة، يمكنك أيضًا سداد تكاليف السفر إلى الخارج مع العائلة.

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