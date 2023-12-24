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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج 2024 | أزمات وانفصال .. وهؤلاء الأقل حظا

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

بدأت فترة التنبؤات المتعلقة بالعام الجديد وتوقعات الأبراج 2024، وفي مثل هذه الحالة؛ يريد الجميع أن يعرفوا كيف سيكون هذا العام بالنسبة لهم.

الأبراج الأقل حظا 

العام الجديد 2024 سيشهد حظوظا بالنسبة لبعض الأبراج وقد يكون سيئا الحظ بالنسبة للآخرين، تعرف  على علامات الأبراج التي يمكن أن يكون هذا العام الجديد مزعجًا بالنسبة لها خلال التقرير التالي.

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برج الجوزاء 2024

من المحتمل أن يواجه الأفراد المولودون  برج الجوزاء، والمعروفين بازدواجيتهم المتأصلة، صراعات داخلية خلال عام 2024، وقد يواجه بعض الأفراد الذين ينتمون إلى علامات أبراج معينة تحديات في عملية اتخاذ القرار، والتي قد تشمل مشاعر الارتباك وعدم اليقين، من المهم للأفراد المولودين تحت برج الجوزاء التركيز بشكل كبير على الثقة بين من حوله.

برج الحوت 2024

سيواجه برج الحوت طاقة سلبية وفيرة في عام 2024، ومع حدس متفوق، سيتعامل الحوت مع العلاقات العاطفية بنعمة وتفهم لكنه سيواجه صعوبات، سوف تفسد طبيعتهم المتعاطفة الروابط القائمة ولن يتم تكوين علاقات ذات معنى، لذلك فإن عام 2024 لن يكون عام الحظوظ الرائعة بالنسبة لمواليد برج الحوت.  

برج السرطان 2024

قد يواجه الأفراد الذين يميلون نحو الميول العاطفية والبديهية، والتي ترتبط عادة ببرج السرطان الفلكي، عقبات عاطفية خلال عام 2024، وقد يواجه بعض الأفراد الذين ينتمون إلى الأبراج غير المحظوظة تحديات شخصية وصراعات عائلية، للتغلب على هذه التحديات، يجب على مواليد برج السرطان إعطاء أهمية كبيرة للانخراط في ممارسات الرعاية الذاتية وتعزيز خطوط التواصل المفتوحة مع علاقاتهم .

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