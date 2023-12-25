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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل "دفاع الشيوخ": مصر قادرة على عبور الأزمات بفضل قيادتها الحكيمة وجبهتها الداخلية

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وهو حريص على مشاركة القوى السياسية باعتبار أن مشاركة كل أطياف المجتمع يصب في مصلحة الجمهورية الجديدة التي لا تقصي أحد وتقوم على تعددية المشاركة السياسية.


وأضاف" نصير" فى تصريحات له اليوم، أن التحديات التي تواجه مصر تتطلب من كافة القوى السياسية أن تعمل جميعا من أجل المصلحة الوطنية جنبا إلى جنب بجوار القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأكد أن الأحزاب السياسية لعبت دورا وطنيا خلال الأيام الماضية ساهمت من خلاله في إثراء المشهد السياسي والفكري والثقافي حتى أصبحت عنصرا مهما في دعم الوطن والمواطن.

وأوضح أن حزب حماة الوطن يعمل من خلال أمانات المنتشرة في كافة المحافظات والقرى والنجوع علي دعم مؤسسات الدولة المصرية بما يساهم في تعزيز المواطنة والسلام الاجتماعي.

وشدد نصير على أن مصر قادرة على عبور جميع الأزمات والمؤامرات التي تحيط بها بفضل قيادتها الحكيمة وصلابة جبهتها الداخلية وجيشها الوطني.

عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الأمن القومي الاحزاب الجمهورية الجديدة

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