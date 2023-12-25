هيئة تنشيط السياحة: القطاع حقق زيادة نمو بمعدل 26% عن العام الماضي

أكد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه ننهي عام 2023، بزيادة في السياحة 26% عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه خلال الربع الأخير من هذا العام معدل نمو السياحة المصرية وصل إلى 8%.

قال عمرو القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الفنادق المصرية تعطي مرونة في التسعير، ومرونة مع شركات الطيران، حتى تستمر نسبة نمو السياحة المصرية.

تابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه أعطينا حوافز إضافية لشركات الطيران، متوقعا أن يكون موسم السياحة الشتوية متميز في مصر.

لدينا زيادة في السياحة العربية بنسبة 20%، مؤكدا أنه روجنا للمنتجات السياحية الغير تقليدية للسائح العربي المتواجد في مصر.