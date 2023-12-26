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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تطوير منطقة شق الثعبان ضمن إجراءات النهوض بقطاع الصناعة

النائب ابو سريع امام
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بجهود الحكومة في تطوير قطاع الصناعة لا سيما الصناعات الهامة والمطلوبة، حيث يدعم ذلك النهوض بمعدلات النمو الاقتصادى وتحقيق العديد من المكاسب.

و أضاف “ امام” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي رفع كفاءة وتطوير منطقة شق الثعبان، يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير المناطق الصناعية بما يدعم زيادة انتاج وصادرات الرخام والجرانيت، معقبا “ لابد أن نستفيد من هذا النوع من الصناعات بإعتبارها صناعات المستقبل”.

و أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن صناعة الرخام والجرانيت تعد من أهم الصناعات الحرفية التي تسهم في تشغيل عمالة كثيفة، فضلا عن وجود طلب عال عليها محليا ودوليا، لذا لابد من توجيه الدعم للعاملين في هذه الصناعة من أصحاب المصانع والورش.

وتابع النائب : كما أن أسعار الرخام والجرانيت رخيصة وعمالة وخامات متوفرة، لذا لابد من التركيز علي دعم الصناع بالحوافز الضريبية أو البنكية من خلال القروض الميسرة وغيرها من التيسيرات.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة جهود المحافظة في رفع كفاءة وتطوير المنطقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بها، بالتزامن مع تقنين أوضاع تلك الورش، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تقنين أوضاع نحو 71% منها.

كما تناول المحافظ جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تنفيذ البوابات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بالمرحلة الأولى من المشروع.

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