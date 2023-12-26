بعام 2024.. حرب غزة ستمتد.. وعودة شيرين وحسام حبيب.. أهم توقعات خبيرة التارو بسنت يوسف

كشفت بسنت يوسف، خبيرة التارو، عن توقعاتها لعدد من الأحداث العالمية، والشخصيات العامة خلال عام 2024، قائلة “حرب غزة من المتوقع أن تمتد ولن تنتهي خلال الفترة الحالية وقد تمتد على مدار 3 شهور قادمة”



وقالت بسنت يوسف، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الفنانة الكبيرة أنغام، ستتمكن من تحقيق نجاحات كبيرة هذا العام، إضافة إلى أن شيرين وحسام حبيب قد تعود علاقتهما، ولكن بشكل غير معلن.

لن يغادر الفريق

وتابعت خبيرة التارو، أنه سيكون هناك استقرار بصحة الزعيم عادل إمام خلال عام 2024، إضافة إلى أن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو لن يغادر الفريق.