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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مهاجر غير شرعي يعترف بجريمة ق.تل ارتكبها قبل 10 سنوات

مهاجر غير شرعي يعترف
مهاجر غير شرعي يعترف بجريمة ق.تل ارتكبها قبل 10 سنوات

في واقعة غريبة، اعترف مهاجر غير شرعي بارتكابه جريمتي قـ تل قبل 10 سنوات،وهما اثنتين من نساء موسكو بطريقة وحشية.

كان الرجل الأوزبكي البالغ من العمر 37 عامًا قد قتل اثنتين من فتيات الليل قبل أكثر من عقد من الزمان.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” أكد مكتب المدعي العام في موسكو يوم الأحد أنه يحقق في جريمة قتل امرأتين مؤخرًا، دون تقديم الكثير من التفاصيل حول الضحايا أو المشتبه به. 

وأشار الموقع  إلى أن الرجل تسبب في عدة جروح بسكين لامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا خلال نزاع في غرب موسكو، وكانت هذه الجريمة سببا في الوصول إلى أنه مرتكب جريمتي القـ تل السابقتين.

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وخلال التحقيق، اعترف الرجل بارتكاب جريمة قتل أخرى في الجزء الشرقي من العاصمة، حيث تعرضت الضحية الثانية أيضًا لعدة طعنات بالسكين، بما في ذلك واحدة في العنق.

المشتبه به يدعى ألكسي فاراكين من طشقند، أوزبكستان، وأضافت أوراق التحقيقات أن ضحيته الأولى كانت امرأة عاهرة تبلغ من العمر 40 عامًا.

وأفادت عدة قنوات روسية بأنه بعد فترة قصيرة من الجريمة الأولى، زار الرجل فتاة أخرى، على الرغم من أنها قدمت روايات متباينة حول ما حدث في وقت لاحق.

وأراد فاراكين تخفيف التوتر بعد الجريمة الأولى، لكنه فشل، مما أثار سخرية الفتاة. ثم قال انه امسك بسكين وهاجمها، التي قاومت بشراسة ونزعت السلاح لفترة وجيزة وأصابت الجاني في الوجه. وقد أبلغت الشرطة ولكن وصلت متأخراً.

إرتكاب جريمة الجريمة الضحية

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