جريمة مروعة بأولى ليالي عيد الميلاد بـ دبلن.. تفاصيل

في مشهد يشبه أفلام السينما اختبأ مجموعة من المواطنين كانوا يتناولون وجبة ليلة عيد الميلاد، تحت الطاولات بعد أن اقتحم رجل مسلح أحد المطاعم قبل هجوم "عصابة" مميت.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تشير التقارير إلى أن رجلا اقتحم مطعمًا للحوم في بلانشاردستاون، دبلن، باستخدام سلاح آلى قبل أن يتم التغلب عليه.

وفي المقاطع المروعة التي شاهدتها صحيفة ديلي ستار، يمكن سماع صراخ الزبائن وهم يتفاعلون مع الحادث الذي وقع مساء 24 ديسمبر، حيث قال أحد الأشخاص إن الرجل المسلح "تعرض للضرب".

جريمة مروعة بأولى ليالي عيد الميلاد بدبلن

وفي مقطع آخر، يمكن رؤية رجل ملقى على الأرض ملطخًا بالد.ماء بينما تقف خدمات الطوارئ بجانبه.

وتم نقل رجلين إلى مستشفى كونولي القريب في العاصمة الأيرلندية، وأُعلن عن وفاة رجل في العشرينات من عمره بعد وقت قصير.

أما الرجل الآخر، وهو في الأربعينيات من عمره، فقد أصيب بطلقات نارية في رقبته، وهو في حالة خطيرة.