عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها الأهلية ومؤسسة حياة كريمة تنظمان ندوة للتوعية بالقضية الفلسطينية.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت جامعة بنها الأهلية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، ندوة بعنوان (دور مؤسسة حياة كريمة وجامعة بنها الأهلية في العمل العام ودعم القضية الفلسطينية) وذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء ، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية.

 كما حضر الندوةالدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية ، واللواء وائل شوقي مستشار مؤسسة حياة كريمة ، والدكتورة هند جلال مدير إدارة التوعية ومبادرات دعم المجتمع بالمؤسسة ، والعقيد محمود طاهر رئيس قطاع إقليم القاهرة الكبرى بالمؤسسة ، ومصطفى السيد منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، وبثينة مصطفى المتحدث بإسم مؤسسة حياة كريمة.

جاءت الندوة بهدف توعية الطلاب بأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورها في دعم القضية الفلسطينية، بجانب نشر ثقافة العمل التطوعي، والتعريف بأنشطة المؤسسة من أجل تعظيم الاستفادة من القدرات والطاقات الشبابية لطلاب الجامعة.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مبادرة متكاملة تستهدف حفظ كرامة الإنسان المصرى وحقه في توفير حياة كريمة له.

وأشادت " شعراوي " بالموقف البطولي للشعب المصري وصموده وتحمله فاتورة الإصلاح الإقتصادى للدولة في معركتها نحو البناء والتنمية، مضيفة إنه من هذا المنطلق جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2019، بهدف تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة بجانب تقديم حزمة متكاملة من الخدمات في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت نائب رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة حريصة على نشر ثقافة العمل التطوعي بين طلاب وطالبات الجامعة، وتشجيعهم على المشاركة في العمل العام لتوظيف طاقاتهم الحماسية، بالإضافة إلى تنمية وعي الطلاب والطالبات بالقضية الفلسطينية ، موضحة أن جامعة بنها الأهلية قد شاركت خلال الفترة الماضية في المبادرات والحملات الداعمة لأشقائنا في فلسطين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية أن مبادرة "حياة كريمة" هي نموذج ملهم للعمل الجماعي وتضافر الجهود والتعاون المثمر بين مختلف الجهات في الدولة وهو ما انعكس في تحقيقها للنجاح على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى أن التعاون بين جامعة بنها الأهلية ومؤسسة حياة كريمة يساهم في تطوير واكتساب خبرات متبادلة للطرفين مما يعود بالنفع على المجتمع لتصبح جامعة بنها الأهلية أحد شركاء النجاح لمؤسسة حياة كريمة.

وأشار "سوسة" إلى أن الجامعة حرصت على التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لافتتاح "منفذ" لها داخل الجامعة بهدف التسهيل على الطلاب في بدء رحلتهم مع العمل التطوعي والأهلي لخدمة وتنمية المجتمع، ولكي يصبح طلاب الجامعة جزء من مجتمع فعّال.
وأوضح أن "مؤسسة حياة كريمة" لم تكتف بما حققته من إنجازات تنموية في مصر إنما ساهمت بشكل فعال في دعم القضية الفلسطينية عبر إطلاق العديد من المبادرات وكان لجامعة بنها الأهلية دورًا ومساهمة في هذه المبادرات.

وخلال الندوة، استعرض اللواء وائل شوقي مستشار مؤسسة حياة كريمة دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية موضحًا أن مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها لتوجيه كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بإطلاق العديد من المبادرات بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة.

وأكدت الدكتورة هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة أن المؤسسة حريصة على عقد الندوات واللقاءت المختلفة بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي، والتعريف بأنشطة المؤسسة من أجل تعظيم الاستفادة من القدرات الشبابية، والعمل على تنمية الوعي لدى الطلاب ، بحجم الإنجازات والجهود التنموية، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرة الرئاسية، لتعزيز مفاهيم المواطنة والولاء والانتماء.

من جانبه استعرض مصطفى السيد منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية حيث تهدف المبادرة لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

من ناحية أخرى وعلى هامش الندوة تم افتتاح "منفذ" مؤسسة حياة كريمة داخل جامعة بنها الأهلية وذلك بهدف التعريف بالبرامج والتدريبات المختلفة التي تقدمها المؤسسة.

وشارك في الندوة الدكتور سليمان مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، وسامية عبدالحميد، القائم بأعمال أمين عام جامعة بنها الأهلية ، ومديرين البرامج، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والطالبات بالجامعة.

Untitled6666
Untitled6666
Untitled44
Untitled44
Untitled33
Untitled33
جامعة بنها الاهلية حياة كريمة دعم القضية الفلسطينية مؤسسة حياة كريمة جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

غير لائق.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

متجوزة وعندها عيال| والد الشناوي يرد على “طبطبة” الحكمة الأمريكية.. وهذا موقف حارس الأهلي من نهائي السوبر

عيار 21 قفز إلى 3150 جنيهًا.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

موضوعات متعلقة

حبس عنصرين إجراميين لحيازتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يشهد ختام مبادرة مدينتي أحلى للأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية

عامل رخام يطلق الرصاص على صديقه في القليوبية.. والسبب صادم

الإعدام شنقا والمؤبد لثلاثة أشخاص في إنهاء حياة عريس الخانكة

صحة القليوبية : إضافة 80 سريرا للأقسام الداخلية للأطفال بالمستشفيات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية كفر الحمام ببنها

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة بـ القليوبية

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

4 ملايين جنيه|قرار جديد من المحكمة في معارضة نسرين طافش على حبسها 3سنوات

في مراكز الإيواء.. 900 ألف طفل فلسطيني يعانون خطر الجفاف والمجاعة والأمراض

سريع الانتشار ويستهدف هذه الفئات.. 4 معلومات تهمك عن متحور كورونا الجديد

النائب العام يشارك في تكريم الأعضاء المميزين باحتفالية القضاة

بيان عاجل من البحرية البريطانية بشأن استهداف سفينة قرب ميناء الحديدة اليمني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

فيديو

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ