وأنت في بيتك.. أسرع خطوات الاستعلام عن مخالفاتك المرورية

وفرت الدولة العديد من التسهيلات على المواطنين خاصة فيما يتعلق بخدمات المرور، في ظل اتجاه الدولة نحو الرقمنة وإنترنت الأشياء، فقد حددت الجهات المختصة خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

2- اختيار خدمات المرور.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين

الاستعلام عن مخالفات المرور

- ويتم الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة للمرور

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمات المرور.

- ويقوم المواطن في هذه الخطوة باختيار "الاستعلامات".

- يتم فى هذه الخطوة الضغط على زر استمرار.

- بعدها يتم اختيار الاستعلام عن رخص المركبات "السيارت".

- ثم تظهر صفحة جديدة أدخل البيانات الأساسية للرخصة الحالية «الرقم القومي- رقم الهاتف».

بعد استيفاء الخطوات السابقة تظهر المخالفات المسجلة على سيارتك، وبعد معرفة المخالفات يمكنك الاختيار بين قرارين التظلم على قيمة المخالفات أو دفع المخالفات "أونلاين" باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك أو من خلال شركات التحصيل.

طرق سداد مخالفات المرور

ويمكن للمواطنين سداد المخالفة من خلال الدفع "أون لاين" وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع النيابة العامة

- يتم اختيار خدمات المرور.

- يتم الضغط على أيقونة "الدفع".

- اختر الدفع إلكترونيا.

- يتم تحديد الرخصة المراد دفع مخالفتها "رخصة السيارة".

- يتم إدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على إجمالي المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية

- يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات المرور الدخول على منصة مصر الرقمية

- اختيار الاستعلام عن قيمة المخالفة، سواء من خلال رقم السيارة أو الدراجة النارية.

كيفية دفع مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

ويمكن دفع مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية وذلك عبر الخطوات التالية والتي تحتاج فقط لموبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت:-

- تبدء أولي خطوات دفع مخالفات المرور الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية

- اختيار "خدمات المرور"

- ثم اختيار خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام

- يمكنك السداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

- ثم تقوم بعدها بالضغط على زر الدفع واستمرار

- ثم يطلب منك كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

- ثم قم بالضغط على "إرسال الطلب" وستظهر لك تفاصيل السداد.

- يمكنك استلام رسالة الدفع الالكتروني ثم اضغط موافق وبعدها تختار الوسيلة المناسبة للدفع.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2023

عبر موقع وزارة الداخلية يمكن للمواطن الاطلاع على مخالفات المرور برقم السيارة من خلال الخطوات التالية:

ادخل على موقع النيابة العامة

اختار أيقونة الاستعلامات.

اضغط على مخالفات رخص المركبات.

أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

اختر أيقونة إجمالي المخالفات.

وبعد خطوات الاستعلام الماضية، تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة.

كما يستطيع المواطن دفع مخالفات المرور أونلاين، أو التظلم على المخالفة، أو إصدار شهادة مخالفات من خلال الموقع.

مخالفات المرور مصر 2023

يمكن للمواطن دفع مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

1- ادخل على موقع النيابة العامة للمرور السابق ذكره واختر أيقونة الدفع

2- ثم اكتب اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.

3- قم بملء العنوان الخاص بـ مالك السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها، واسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة.

4- ادفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

وحدد قانون المرور الجديد حالات يستوجب فيها سحب رخص القيادة، وأخرى تصل إلى الحبس في حالة ارتكاب مخالفات معينة.

مخالفات المرور بأنواعها المختلفة، تحتاج إلى مجموعة خطوات للاستعلام عنها سواء كانت مخالفات متعلقة برخصة السيارة أو أخرى متعلقة برخصة القيادة.

وفي الغالب يجري التعرف على المخالفات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني مباشرة للنيابة العامة على الإنترنت واتباع التعليمات:

1 - يجب الدخول على موقع النيابة العامة من خلال موقعها على الإنترنت.

2 - اختيار خدمات نيابة المرور ثم خانة الاستعلامات.

3 - الخطوة التالية هي الضغط على كلمة، "مخالفات رخص القيادة".

4 - يجري كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة للرخصة المراد الاستعلام عنها.

5 - يتم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات، وسوف يظهر جميع مخالفات الرخصة على الفور.

الاستعلام عن مخالفات المرور لرخصة السيارة من خلال سبع خطوات:

1- يجب الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

2 - الانتقال إلى صفحة خدمات نيابة المرور ثم اختيار خانة الاستعلامات.

3 - اختيار كلمة مخالفات رخص المركبات.

4 - تحديد إذا كان رقم اللوحة يحتوي على أرقام فقط أم أرقام وحروف.

5 - تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عنها بشكل صحيح.

6 - الضغط على كلمة إجمالي المخالفات وسوف تظهر أمامك جميع مخالفات السيارات.

7 - وفي حالة عدم وجود مخالفات يمكنك طباعة شهادة تُفيد بأنه لا يوجد مخالفات.

أتاحت النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة إدارة المرور، وذلك من خلال إدخال رقم لوحة السيارة على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

غرامات مخالفات رخصة القيادة

هذا وتتضمن غرامات مخالفات المرور وفقا لما حدد قانون المرور الجديد، فقد جاءت كالتالي:

- انتهاء رخصة القيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

- السير دون رخصة سيارة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

- السير دون رخصة قيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.