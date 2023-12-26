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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصادر: عزل حطب من رئاسة اللجنة الأوليمبية.. وإدريس أو العريان قائما بالأعمال

هشام حطب
هشام حطب

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة هشام حطب والمدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد؛ لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع والمخالفات المالية التى شابت القائمين على الاتحاد، والتى تم رصدها من خلال لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية؛  بناء على أعمال التفتيش المالى والإدارى والقانوني التى تمت فى ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التى تلقتها الوزارة فى هذا الشأن.


ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن.

وعلم صدى البلد من مصادره بأن بناء على القرارات السابقة ينعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لاتخاذ قرار إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة لزوال صفة رئيس اتحاد وعضو باللجنة على ان يتم الاختيار ما بين ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة أو شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث كقائم بأعمال رئاسة اللجنة لحين انتهاء كافة التحقيقات 

الشباب والرياضة هشام حطب التحقيقات النيابة العامة

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مصادر: عزل حطب من رئاسة اللجنة الأوليمبية.. وإدريس أو العريان قائما بالأعمال

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