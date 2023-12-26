صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع بريف دمشق الغربي والقنيطرة

استهدفت صـواريخ إسرائيلية مواقع قرب قرية عرنة بريف دمشق الغربي ومحيط بلدة حضر بريف القنيطرة وفقا لما أفاد بيه "المرصد السوري".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية إيرانية إن ضربة جوية إسرائيلية خارج العاصمة السورية دمشق، الاثنين، أسفرت عن مقتل مستشار كبير في الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت المصادر لرويترز إن المستشار المعروف بـ رازي موسوي كان مسؤولا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

وقطع التلفزيون الرسمي الإيراني بثه الإخباري المنتظم ليعلن مقتل موسوي، ووصفه بأنه أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا.