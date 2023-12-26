محافظ الشرقية يسلم 4 ملايين جنيه للمستفيدين من برنامج "فرصة"

سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 171 شيك بإجمالي 4 ملايين و150 ألف جنيه للمستفيدين من برنامج فرصة والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان لإقامة مشروعات خاصة بهم تُدر عليهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياه كريمة.

وحضر تسليم الشيكات، الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، والسيد الشوربجي، مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.

وأكد محافظ الشرقية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين مشيداً بدور جمعية الأورمان والتي إستطاعت ان تضع إسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً وتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن برنامج فرصة والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار (ابدأ واحنا معاك) يعد أحد أهم برامج التمكين الإقتصادي حيث يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل و الإندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس مشروعات إنتاجية ناجحة لتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية.

بينما أشار مدير جمعية الأورمان بالشرقية إلى أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأورمان واستكمالاً لدور الجمعية الخدمي في تقديم الرعاية الاإجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية وتحت رعاية محافظ الشرقية تم اليوم تسليم عدد 171 شيك قيمة الشيك 24277 جنيه ليصل إجمالي ما تم توزيعة حتي الآن منذ إنطلاق المبادرة 291 شيك للمستفيدين من برنامج فرصة من أبناء المحافظة بإجمالي مبلغ 7 مليون و 64 ألف جنيه في صورة منح لا ترد لإقامة مشروعات خاصة بهم ( ماشية – بقاله – منتجات حرفية – اعلاف ) تُدر عليهم دخلاً وتحقق لهم حياه كريمة وذلك بعد اجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي للتأكد من أحقيتهم وقدرتهم علي إدارة المشروعات.

أعرب المستفيدون عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية وجمعية الأورمان لاستقبالهم اليوم بالديوان العام وتسلم الشيكات المقدمة لهم من الجمعية لإقامة مشروعاتهم المختلفة مقدمين الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته لتلك المبادرة النبيلة والتي تُساهم في تحسين مستوى معيشتهم ومد مظلة الحماية الإجتماعية لجميع فئات المجتمع.