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رئيس التحرير
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طلب إحاطة بشأن تراجع تدفقات تصدير العقار المصري.. ووكيل الإسكان يكشف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن شراء العقار، الوحيد القادر على امتصاص التضخم الناتج عن المتغيرات الاقتصادية التي تحدث العالم والأمر هو شراء العقار، متابعا أن العقار أكثر ارتفاعا من الدولار.

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النائب طارق شكري: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي سنويا

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولار لم يشهد ارتفاعا سوى مع تأجج الصراعات في المنطقة، موضحا أن شراء العقار شهد إقبالا كبيرا على جميع مستوياته، مستدركا أن مبيعات العقارات لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية قارب من تريليون جنيه.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن غرفة التطوير العقاري، لم تعمل أي إضافات بشأن العقار، والقطاع العقاري يساهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويا، والسوق العقاري يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، ويمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.


 

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