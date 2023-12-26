النائب طارق شكري: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي سنويا

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عام 2023، شهد إقبالا كبيرا على شراء العقارات، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم والأمر الوحيد القادر على امتصاص التضخم الناتج عن هذه المتغيرات هو شراء العقار.



أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن العقار أكثر ارتفاعا من الدولار، مبينا أن الدولار لم يشهد ارتفاعا سوى مع تأجج الصراعات في المنطقة، موضحا أن شراء العقار شهد إقبالا كبيرا على جميع مستوياته.

كشف وكيل لجنة إسكان النواب، إن مبيعات العقارات لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية قارب من تريليون جنيه.

أشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن غرفة التطوير العقاري، لم تعمل أي إضافات بشأن العقار، مبينا أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويا.

نوه شكري، بان السوق العقاري يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، موضحا أنه يمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.

تابع وكيل لجنة إسكان النواب، أن أي مطور عقاري لا يرغب في ارتفاع الأسعار، من أجل الرواج له بشكل أكبر، إلا أن هناك متغيرات تفرض نفسها على السوق وتغيير المعادلة الاقتصادية، مبينا أن العقار ما هو إلا تسليم.

