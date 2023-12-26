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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في قطاع غزة ستستمر لعدة أشهر أخرى

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي

قال رئيس هيئة الأركان العامة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الحرب في قطاع غزة ستستمر "لعدة أشهر أخرى".

وقال هاليفي في تصريحات، إن الحرب تجري في منطقة معقدة. لذلك، ستستمر الحرب في غزة لعدة أشهر أخرى، وسنعمل بطرق مختلفة حتى يتم الحفاظ على الإنجاز بمرور الوقت". 

وأضاف: "حاليًا، نركز جهودنا في جنوب قطاع غزة، خانيونس والمخيمات المركزية وغيرها، وسنواصل الحفاظ على إنجازاتنا وتكثيفها في شمال غزة".

وتابع هليفي: "لا توجد حلول سحرية أو طرق مختصرة لتفكيك حركة حماس، باستثناء القتال المستمر والحازم، ونحن عازمون للغاية على ذلك".

وقال رئيس الأركان إسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيصل أيضًا إلى قيادة حماس، سواء استغرق الأمر أسبوعًا أو أشهرًا، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعلم باستمرار ويغير أسلوب الحرب". 

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يستخدم "موارده بطريقة احترافية ومتطورة ومحسوبة"، وهو "مستعد لمواصلة القتال في جميع القطاعات".

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