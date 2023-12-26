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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة الأزهري: رجل الدين ليس مطلوبا منه أن يكون طرفا سياسيا

صدى البلد

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أنه ليس سياسيًا ولم ولن يعمل بالسياسة في حياته، موضحا أنه درس في الأزهر ليكون عالم يقدم الخير لبلده واحتكاكه بالسياسية أفاده وفتح عينه لإدراك الواقع.


وأشار "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن مهمة رجل الدين بين كل السياسيين لا أن يكون طرفًا أو جزءًا، ولكن يقدم للجميع النصيحة التي تساعدهم على خدمة الوطن بدون غرض ومسئولية وهدف.

ونوه “الأزهري”، إلى أن الشأن الديني متشعب وممتد لكل أمور الحياة ويكون مفتاح الحل للكثير من الأزمات والمشكلات.

التنافس من أجل خدمة الوطن

وأوضح أنه يجلس مع جميع التيارات والمعارضة والأطراف الأخرى، مؤكدا أنه في فترة تعيينه في البرلمان تعامل معه الجميع بصدق وحب، وقدم شعار لنواب البرلمان وهو التنافس من أجل خدمة الوطن.

أسامة الأزهري السياسة خدمة الوطن البرلمان أسامة كمال

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