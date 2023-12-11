عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حظر حرق المصحف بالدنمارك.. الأزهري يطالب بتُجريم الممارسات المرفوضة ضد المقدسات الدينية

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

ثمن الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف قرار البرلمان الدنماركي الخاص الذي نص على حظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينيَّة ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها، الذي يحظر عمليًا حرق المصحف.

حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينيَّة

وأكد الأزهري في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذا القانون خطوة جادة ومهمة نحو التعايش المشترك واحترام المقدسات الدينية والحرية الدينية وحماية المواطنين، ووضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين.

وطالب فضيلة الدكتور أسامة الأزهري البلدان التي تعتدي على المقدسات الدينية بسن مثل هذه التشريعات من أجل التصدي لخطاب الكراهية والقضاء على الإسلاموفوبيا واحترام تنوع المجتمعات من أجل الانسجام الاجتماعي ومنع الصراعات، وممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة.

وأصدر البرلمان الدنماركي قرارا ينص على تجريم حرق المصحف (المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية)، وحظر إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة.

«الأزهري» عقب التصويت بالانتخابات: المشاركة واجب وطني في ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد

هيئات الإفتاء في العالم ترحّب بقرار حظر حرق المصحف في الدنمارك

حظر حرق المصحف في الدنمارك

رحَّبت الأمانةُ العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بقرار البرلمان الدنماركي الخاص بمنع الإساءة إلى المصحف الشريف، بتمزيقه أو تدنيسه أو بأي صورة من الصور التي من شأنها نزع القداسة عن المصحف الشريف، وسائر الكتب المقدسة، وحظر القانون "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية المعترف بها لدى المجتمعات الدينية.

وترى الأمانة العامة أن هذا القرار يسهم في تعزيز رُوح التسامح والتعاون المشترك بين المجتمعات كافة، ويدعم نبذ خطابات الكراهية والعنف والإقصاء والتمييز وإن فضيلة مفتي الجمهورية -رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إذْ يثمِّنُ هذا القرار الصائب، فإنه يدعو -على وجه السرعة- البرلماناتِ المماثلةَ والهيئاتِ التشريعيةَ المختلفة في العالم عمومًا وفي الغرب تحديدًا لاتخاذ هذه الخطوة، بسَنِّ قوانينَ وتشريعاتٍ تُجرم تلك الممارسات المرفوضة، والانتهاكات الصارخة للمقدسات ورموز الأديان.

وأكدت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أهميةَ التفرقة بين حرية الرأي المكفولة للجميع، التي تمثِّلُ إحدَى صور التعايش والتكامل والانسجام بين البشر، وبين التعدي على المقدسات والرموز الدينية، وما من شأنه نشر الكراهية والصراعات، وتهديد السلم الاجتماعي.

الأزهر الدكتور أسامة الأزهري علماء الازهر البرلمان الدنماركي الحرية الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

موضوعات متعلقة

نائب رئيس نادي الزمالك يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة القرية السياحية الأولى بأكتوبر

الانتخابات الرئاسية| دينية الشيوخ: المشاركة واجب دعا إليه الإسلام والشرائع السماوية.. والقصبي: المصريون يعون تماما حجم التهديدات

لفتة إنسانية.. رجال الشرطة يساعدون المسنين على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بلجان أكتوبر |صور

لافتة إنسانية.. شرطي يصطحب أحد الناخبين المصابين بكسر للإدلاء بصوته في أكتوبر

المصريون يشيدون حضارة جديدة.. رئيس دينية الشيوخ: المشاركة بالانتخابات واجب وطني وشرعي

الإعلامية دعاء جاد الحق تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. صور

«قطعنا شوطا كبيرا ومحتاجين نكمله».. رئيس نادي الزمالك يُدلي بصوته في أكتوبر

«هن دائمًا في المقدمة».. السيدات يتصدرن مشاهد الناخبين في لجان أكتوبر|صور

ترشيحاتنا

التزام الجميع في راحة القضاة.. الهيئة الوطنية: نتابع عمليات غلق وفتح اللجان

قوم نادي على الصعيدي.. المواطنون يرقصون أمام إحدى اللجان الانتخابية

مشكلة إسرائيل الكبرى.. بيان عاجل من نتنياهو حول إمتلاك إيران أسلحة نووية

طوابير من السيدات للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالوايلي

بدون مكياج.. شاهد إطلالات الفنانات بالانتخابات الرئاسية تشعل السوشيال ميديا

فرنسا تدرس فرض عقوبات لمواجهة عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الإسكندرانية.. طريقة عمل الفول بالطماطم

عزيز الشافعي وساندي يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

مسيرات حاشدة .. طلاب جامعة حلوان يشاركون في الانتخابات الرئاسية |صور

على أغاني حكيم .. السيدات الأكثر إقبالا في انتخابات الرئاسة بحلوان |صور

فيديو

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ