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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«الأزهري» عقب التصويت بالانتخابات: المشاركة واجب وطني في ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد

أسامة الازهري
أسامة الازهري

أدلى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بصوته منذ قليل في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.

وأكد الأزهري-في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته- أن التصويت في الانتخابات أحد أهم الواجبات الوطنية في ظل ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد ووضع متأزم للقضية الفلسطينية.

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المشاركة الايجابية والتوجه للمقار الانتخابية للأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأوضح مستشار الرئيس أن الواجب الوطني الأول أن يبادر كل مصري بالمشاركة الايجابية والتوجه للمقار الانتخابية للأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، والاعتزاز بهذا الاستحقاق الدستوري والوطني.  

وجدَّد  دعوته إلى الشعب المصري بأهمية مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بـ الانتخابات، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية أسامة الأزهري مدرسة فاطمة عنان التصويت

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