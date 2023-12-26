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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: إسرائيل تمارس العدوان بوحشية طوال 75 عاما

صدى البلد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المأساة في فلسطين متكررة، قائلا إن حماس تتوعد وتروع في عدوها ومن الطبيعي في المعركة والحرب أن يسقط جنود من الجيش الإسرائيلي.

تودي لخسائر

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأعداد المعلنة من الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه في غزة لا تعتبر انتصارًا حقيقيًا، مشددًا على أن قطاع ضيق بالشعب الفلسطيني يتصور أنه من الجائز سقوط قتلى فلسطينيين مقابل جرح إسرائيل، معقبًا: "ده كلام ميدخلش العقل.. تصرفات حماس تؤدي لخسائر".

وشدد على أن إسرائيل هي الطرف الذي يمارسه عدوانه ووحشيته وإجرامه طوال  الـ75 عاما ونتلقى الخسائر دائمًا إلا في نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن غزة قطعة جغرافية صغيرة جدًا في أرض فلسطين.

إبراهيم عيسى فلسطين حماس الجيش الإسرائيلي غزة

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