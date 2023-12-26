محمود عباس: فلسطين تتعرض لكارثة حقيقية أمام أعين العالم وأمريكا

قال الرئيس محمود عباس، أبو مازن الرئيس الفلسطيني، إن ما يجري على الأراضي الفلسطينية أكثر من كارثة حقيقية، ولا يمكن وصفه، والشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة قوية، ويجب أن يتم إيقافها.

الرئيس الفلسطيني يتحدث عن الوضع في غزة

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، “ما يحدث في غزة أمر بشع، وأمام أعين دول العالم وعلى رأسها أمريكا، ومع الأسف الشديد كل ما حاول العالم ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوقفوا هذه الحرب، تتصدى أمريكا بالفيتو، وترفض وقف القتال وأن غزة”.

وتابع الرئيس الفلسطيني "لو حسبنا ماذا جرى فيها فليس فقط الشهداء والجرحى، ولكن البيوت والمؤسسات والمساجد والمدارس كلها أبيدت، شوارع أبيدت، أبنية وحارات أبيدت".

وأوضح أن الاعتداءات تشمل غزة والضفة الغربية، قائلا "من يذهب إلى غزة لن يعرفها.. أما في الضفة الغربية، منوها بأن إسرائيل تقول إنها تدافع عن نفسها وهذا كلام غير منطقي وغير معقول.