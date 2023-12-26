الرئيس الفلسطيني: نتعرض لحرب إبادة وما تشهده غزة أبشع مما حدث في 1948

قال الرئيس محمود عباس، أبو مازن الرئيس الفلسطيني، إن ما يجري على الأرض الفلسطينية أكثر من حرب إبادة وماتشهده غزة ابشع مما حدث في نكبة 1948، موضحا أن العدوان ليس على قطاع غزة فقط، وإنما الاحتلال يستهدف فلسطين ويعتدون يوميا على الضفة ومدنها وقراها وكذلك القدس.

الرئيس الفلسطيني يتحدث عما يحدث في قطاع غزة

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن أكثر من 20 ألف فلسطيني من الشهداء في غزة و 7 آلاف مفقود تحت الانقاض على الأقل و60 ألف جريحا، فضلا عن أكثر من 7 آلاف مفقودا تحت الأنقاض ربما يصلون لـ 10 آلاف، الجرحى 60 الف والحرب لم تنته.

وتابع الرئيس الفلسطيني، أن ما يجري في غزة يحدث أمام أعين دول العالم وعلى رأسها أمريكا.