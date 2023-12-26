إبراهيم عيسى: إسرائيل فيها البدع وهدفها القضاء على القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إسرائيل دولة دينية مبنية على أساس عرقي لكنها ديمقراطية ولديهم نزاهة في الانتخابات وحرية الرأي والتعبير مع نفسها وداخلها فقط، موضحًا أن الهدف الحالي لإسرائيل ليس القضاء على حماس لكن هدفها الحقيقي القضاء على القضية الفلسطينية.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل دولة احتلال عنصرية يتمتع مواطنيها بممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وهناك معارضة قوية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، معقبًا: "إسرائيل فيها البدع لكنها دولة ديمقراطية.. غير كده تهجيص".

اسقاط نتنياهو

ونوه بأن هناك معارضة على مدار الساعة ضد حكومة نتيناهو، ووصلت المعارضة إلى قلب الكنيست ولم يعترضها أو يمنعها أحد، مشددًا على أن التظاهرات مستمرة ضد نتنياهو بشعار "اسقاط نتنياهو" رغم الحرب المستمرة الآن.