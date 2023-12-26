عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: إسرائيل فيها البدع وهدفها القضاء على القضية الفلسطينية

صدى البلد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إسرائيل دولة دينية مبنية على أساس عرقي لكنها ديمقراطية ولديهم نزاهة في الانتخابات وحرية الرأي والتعبير مع نفسها وداخلها فقط، موضحًا أن الهدف الحالي لإسرائيل ليس القضاء على حماس لكن هدفها الحقيقي القضاء على القضية الفلسطينية.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل دولة احتلال عنصرية يتمتع مواطنيها بممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وهناك معارضة قوية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، معقبًا: "إسرائيل فيها البدع لكنها دولة ديمقراطية.. غير كده تهجيص".

اسقاط نتنياهو

ونوه بأن هناك معارضة على مدار الساعة ضد حكومة نتيناهو، ووصلت المعارضة إلى قلب الكنيست ولم يعترضها أو يمنعها أحد، مشددًا على أن التظاهرات مستمرة ضد نتنياهو بشعار "اسقاط نتنياهو" رغم الحرب المستمرة الآن.

إبراهيم عيسى إسرائيل الانتخابات حماس القضية الفلسطينية نتنياهو حكومة نتيناهو الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد والإثنين الأسبوع القادم إجازة بأمر البنك المركزي لهذا السبب

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

ترشيحاتنا

خير كتير لمصر.. تصدير كميات ضخمة من الغاز المسال لدول أوروبا وآسيا

منخفض جوي وأمطار.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

علي جمعة: الظلم يعمي الإنسان عن إدراك حقيقة الكون

العراق.. أنباء عن وقوع انفجارات عنيفة في قاعدة عين الأسد الأمريكية

مكاسب خيالية للاستثمار في الذهب والبورصة خلال 2023.. فيديو

وزير التعليم: الوزارة بصدد إعداد مؤتمر قومي عن قضية الأمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

بسبب الزبادي.. لن تصدق ما فعلته فتاة تشيلية في أخيها

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

هنري ميلر .. منعت روايته الأولى 27 عاما ما قصته؟

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ