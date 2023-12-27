«شوبير»: «كيروش» يرفض تدريب الزمالك.. وملف المدرب الأجنبي مازال مفتوحًا|تفاصيل

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات الناقد الرياضي أحمد الهواري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب "شوبير": ملعب أون تايم | أحمد الهواري "مازال ملف المدرب الأجنبي مفتوح في نادي الزمالك واسم كيروش تردد ولكنه يرفض تدريب أندية".

وكان الزمالك اتفق على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرّر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودي أم صلال القطري في ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصيني وأهلي جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.