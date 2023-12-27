رئيس الهيئة العامة للاستثمار يوضح جميع التسهيلات المقدمة للمستثمرين

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، إن المناطق الحرة أو التكنولوجية عبارة عن نظم إدارية تضعها الدولة حتى تستقطب بها مستثمر بنوع خاص و متطلبات و معايير خاصة.

وأوضح "هيبة"، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة الحياة، أن المناطق الحرة هي مناطق داخل مصر لكن لا ينطبق عليها القوانين المصرية، و تمتاز بقانون و تعاملات خاصة بها، و أيضا عملة متداولة غير الجنية المصري و بعض الحوافز، منوها إلى أنها لا يوجد بها تحصيل ضريبي أو جمركي.

وأشار "هيبة"، إلى أن المنطقة الاستثمارية يكون بها أنشطة مفتوحة، و يمكن أن تكون صناعية أو متعددة الأنشطة مثل: المشاريع التجارية أو الترفيهية، باعتباره نظام إداري تسهل على المستثمر إدارة شئونه أو العمليات التي تخص هذا النشاط.

المناطق التكنولوجية

ولفت، إلى أن المستثمر يقوم باختيار المكان الذي يريده و الهيئة العامة تمنحه نظام إداري، مضيفا أن هناك نظام اخر يسمى المناطق التكنولوجية و هو نفس المفهوم و لكنه تخصصي لقطاع التكنولوجيا و نظم المعلومات.