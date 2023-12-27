أسامة الأزهري: شخصية نتنياهو هي الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني

علق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على المجازر التي تحدث في غزة، قائلا: "تعليقي على هذا الحدث المأساوي أن العدوان الإسرائيلي هو أكبر منعطف في تاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948".

وأضاف "الأزهري"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء دي ام سي المذاع على شاشة DMC، أن شخصية نتنياهو هي الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني، وهو أكثر من تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية تطرفا دينيا، لافتا إلى أنه كان يمارس سطوة إعلامية على مدى الـ 10 أيام الأولى من بعد 7 أكتوبر يصدر فيها صورة مغلوطة عن الفلسطينيين.

بالغ في إجرامه

ولفت "الأزهري"، إلى أن بعد مرور أيام مع استمرار المجازر و الإرهاب و الوحشية في غزة، بدأ العالم يرى أن نتنياهو و الكيان الصهيوني بالغ في إجرامه، لافتا إلى أن الستر الإعلامي انكشف و فضحت إسرائيل أمام العالم و بالتالي خرجت العديد من المظاهرات في مختلف دول العالم تندد بهذا العدوان، حتى بدأت الدول التي كانت تدعمه تعيد الأنظار و ترى أنه صار يمثل عبء على الجميع.

