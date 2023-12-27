ليبرمان: تصعيد حزب الله خطير للغاية ولابد من مناورة عميقة في لبنان

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إن تصعيد حزب الله في الشمال بالقرب من الحدود اللبنانية أمر خطير للغاية، مشيرا إلى أن المستوطنات المتاخمة للسياج الحدودي أصبحت مثل مخيم جباليا للاجئين".

وأضاف: إنهم يدمرون المباني بشكل منهجي، أنا لا أقبل فرضية أن الحرب في الجنوب ستستمر لفترة طويلة وأنه من المستحيل قتال حزب الله في الوقت نفسه".

وتابع: أنت بحاجة إلى مناورة عميقة في لبنان، للدخول ووضع نفسك على خط نهر الليطاني".

وأعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، عن استهداف خيمة لقوة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجهة ووقوع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله إنه استهدف ‌‌‏تموضعًا قياديًا مستحدثًا لـ الاحتلال الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة.‏

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة والجليل الأعلى.