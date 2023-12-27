عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان: تصعيد حزب الله خطير للغاية ولابد من مناورة عميقة في لبنان

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إن تصعيد حزب الله في الشمال بالقرب من الحدود اللبنانية أمر خطير للغاية، مشيرا إلى أن المستوطنات المتاخمة للسياج الحدودي أصبحت مثل مخيم جباليا للاجئين".

وأضاف: إنهم يدمرون المباني بشكل منهجي، أنا لا أقبل فرضية أن الحرب في الجنوب ستستمر لفترة طويلة وأنه من المستحيل قتال حزب الله في الوقت نفسه".

وتابع: أنت بحاجة إلى مناورة عميقة في لبنان، للدخول ووضع نفسك على خط نهر الليطاني".

وأعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، عن استهداف خيمة لقوة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجهة ووقوع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله إنه استهدف ‌‌‏تموضعًا قياديًا مستحدثًا لـ الاحتلال الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة.‏

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة والجليل الأعلى.

رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان حزب الله الحدود اللبنانية مناورة عميقة في لبنان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

كارثة علي اسرائيل.. المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة تابعة لجيش الاحتلال

الوطنية للصحافة تقرر مد تشكيل مجالس المؤسسات القومية لـ 3 أشهر

المقاومة الفلسطينية تقصف 4 جرافات للاحتلال بغزة.. وحزب الله يستهدف قوة إسرائيلية

ذروة الموجة الباردة غدًا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مراتي بتخوني.. إعترافات قاتل سباك دار السلام: خليتها تكلمه وتجيبه وخلصت عليه

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ