لو بطاقتك ضاعت.. استخرج واحدة في أقل من 48 ساعة

تعد بطاقة الهوية من المستندات المهمة لدى كل شخص ولا يمكن الاستغناء عنها ولو لأيام، ويشكل فقدان البطاقة الشخصية مشكلة كبيرة لدى صاحبها، وللتسهيل على المواطنين، فقد سهلت مصلحة الأحوال المدنية استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية عن طريق الـ أون لاين، دون الذهاب إلى فروع مصالح السجل المدني، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الآتية:

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين

ويمكن استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية من منصة مصر الرقمية عن طريق اتباع الخطوات التالية

قم بالدخول على موقع مصر الرقمية .

انقر على خيار الأحوال المدنية.

انقر على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة.

قم باختيار الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد الرقم القومي.

كتابة البيانات والرقم القومي السابق.

- تبدأ أولي خطوات استخراج بدل فاقد ل بطاقة الرقم القومي بالدخول إلي منصة مصر الرقمية.

- بعد الدخول لبوبة مصر الرقمية يتم اختيار قم بالضغط الخدمات الخاصة بالمصلحة.

-ثم تختار بعدها استخراج الرقم القومي.

- بعدها تختار استخراج بدل فاقد ل بطاقة الرقم القومي والضغط على الخدمة.

استخراج بدل فاقد ل بطاقة الرقم القومي

ويمكن للمواطن استخراج بدل فاقد ل بطاقة الرقم القومي من خلال الذهاب لقسم الشرطة القيام بتحرير محضر عن فقد المتعلقات ومنها البطاقة الشخصية «فى حالة فقد البطاقة».

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بالتوجه إلى الأحوال المدنية التابع لها.

- فى تلك الخطوة يقوم بشراء النموذج واستيفاء البياناته.

- يتم اعتماد الأوراق من جهة العمل وإرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة فى حالة تغير محل الإقامة أو الوظيفية أو الحالة الاجتماعية.

- بعدها يتم تسليم الأوراق تصويرك أمام الموظف المختص

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة

وتوفر الأحوال المدنية إمكانية استخراج استخراج بطاقة الرقم القومي وذلك فى غضون 24 ساعة وذلك من خلال شراء الاستمارة التي تبلغ قيمتها 170 جنيها حيث يتم التسليم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب.

وتبلغ تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي على حسب نوع الاستمارة والتي تنقسم إلي

- حيث تقدر تكلفة الاستمارة العادية والتى تسلم بعد 15 يوما 45 جنيها

- أما بالنسبة للاستمارة التى تستغرق 3 أيام فقط للتسليم

تكلفة تجديد البطاقة 120 جنيها

غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومي

ويتعرض المواطن إلي سداد رسوم خاصة بالتأهير فى استخراج بطاقة الرقم القومي والتي تبلغ مايلي:-

- يتم دفع غرامة تبلغ 100 جنيه وذلك فى حالة تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- يتم دفع 100 جنيه وذلك فى حالة التعامل ببطاقة منتهية أمام جهات رسمية.

- غرامة 50 جنيها فيتم دفعها عند التأخر لمدة 3 أشهر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها.

-ويتم أيضا دفع 50 جنيهًا غرامة في حالة عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة سواء الزواج أو المهنة أو تغيير محل العمل.

- يمكن أن يتعرض المواطن لدفع غرامة 50 جنيها وذلك فى حالة عدم استخراج المواطن بطاقة الرقم القومى حال فقدانها فى المدة التى لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.

رسوم استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

وفر السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، 3 أنواع من استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي، فهناك الاستمارة العادية وتكون رسومها 45 جنيها، على أن يستلمها بعد مرور 15 يوما، وهناك استمارة عاجلة برسوم 120 جنيها على أن يستلمها بعد مرور 48 ساعة، وأيضا هناك استمارة مميزة بسعر 170 جنيها، ويتم استلامها بعد مرور 24 ساعة.

كم يستغرق استخراج بطاقه بدل فاقد؟

وإذا كنت تبحث عن كم يستغرق استخراج بطاقه بدل فاقد؟، فهذا يختلف وفقا لقيمة الاستمارة التي تم دفع رسومها والتي تكون كالآتي:

إذا كانت استمارة عادية فإن استلامها بعد أسبوعين.

أما إذا كانت استمارة عاجلة فإن استلامها يكون بعد 48 ساعة.

وهناك استمارة مميزة يتم استلام البطاقة بعد مرور 24 ساعة.

كم غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي؟

وفيما يخص كم غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي؟ فإنها تصل إلى 50 جنيها في حالة عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي سواء كانت حالة اجتماعية أو وظيفة أو عنوان سكن، ولكن إذا انتهت البطاقة فإن الغرامة تصل إلى 100 جنيه.