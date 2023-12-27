فوائد خارقة لتناول اللفت | تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك ، فوائد اللفت(الشلغم) …
• نبات اللفت(الشلغم) من النباتات التي تعالج مرض الكلى عند المصابين، حيث يخفف من أعراض مرض الكلى، من خلال مساهمته في تعزيز جسم المصاب على در البول.
• المساعدة في خسارة الوزن.
• التقليل من البكتيريا الضارة في الجسم.
• حماية وتعزيز صحة الكبد.
• خفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة.
• الحفاظ على صحة البشرة والشعر، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين (A) وفيتامين(C) .
• الحد من فقر الدم، كونه مصدرًا ممتازًا للحديد.
• تعزيز الخصوبة لدى النساء في سن الإنجاب.
• حماية الجنين من عيوب الأنبوب العصبي، لأن اللفت(الشلغم) يحتوي على حمض الفوليك.
• اللفت(الشلغم) يحسين المزاج ويعالج الاكتئاب.
• اللفت(الشلغم) يساعد على النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة.