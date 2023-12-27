فوائد خارقة لتناول اللفت | تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك ، فوائد اللفت(الشلغم) …



• نبات اللفت(الشلغم) من النباتات التي تعالج مرض الكلى عند المصابين، حيث يخفف من أعراض مرض الكلى، من خلال مساهمته في تعزيز جسم المصاب على در البول.



• المساعدة في خسارة الوزن.

• التقليل من البكتيريا الضارة في الجسم.

• حماية وتعزيز صحة الكبد.

• خفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة.

• الحفاظ على صحة البشرة والشعر، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين (A) وفيتامين(C) .

• الحد من فقر الدم، كونه مصدرًا ممتازًا للحديد.

• تعزيز الخصوبة لدى النساء في سن الإنجاب.

• حماية الجنين من عيوب الأنبوب العصبي، لأن اللفت(الشلغم) يحتوي على حمض الفوليك.

• اللفت(الشلغم) يحسين المزاج ويعالج الاكتئاب.

• اللفت(الشلغم) يساعد على النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة.