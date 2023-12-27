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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يقرر إعفاء رئيس قرية الكلح غرب من منصبه

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إعفاء عبد السلام على سيد من عمله رئيساً لقرية الكلح غرب ، وعودته لعمله الأصلى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، مع تكليف ناصر محمود على للقيام بأعمال رئاسة القرية، لحين شغلها بالطرق القانونية حيث يأتي ذلك إستمراراً للإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتلبية المطالب الجماهيرية ، وتحقيق الصالح العام للمواطن الأسوانى .

وشدد اللواء أشرف عطية على أن العمل الميدانى وسرعة التدخل لحل مشاكل المواطنين هى المعيار الأساسى لتقييم أداء مسئولى المحليات على كافة المستويات الإدارية، فى ظل وتيرة العمل التى تتطلب التفاعل السريع مع المطالب الجماهيرية، ووضع الحلول الجذرية لها .

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الصالح العام

وأكد المحافظ على أنه لن يسمح بإستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه حيث سيتم إستبعاده فى حالة عدم نزوله للشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية ، وخاصة النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالا والباعة الجائلين ، بجانب تطبيق الإنضباط والإجراءات الرادعة على عربات الحنطور والتوك توك ، بالتوازى مع إنجاز المشروعات الخدمية والملفات الهامة في القطاعات المختلفة على الوجه الأكمل بما يحقق جودة الخدمات المقدمة ، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى .

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