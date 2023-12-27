تعرف على حكم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس السوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا لمحمود البنا

ويعاون البنا في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث المساعدان هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، الحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل، ويتواجد طارق مجدي كحكم فيديو "VAR" والحكم المساعد "VAR" سمير جمال.

وتنقل مباراتي تحديد المركز الثالث ونهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.