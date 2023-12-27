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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2009 يفوز على الإسماعيلي بضربات الترجيح ببطولة الجمهورية للناشئين

صدى البلد

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على الإسماعيلي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير ضمن الجولة السابعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.  

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة.

أحرز هدف الزمالك في الوقت الأصلي، أحمد إبراهيم، بينما سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، أحمد صفوت، ومحمد علي، ومحمد أسامة، وأحمد إبراهيم.

يقود فريق الزمالك 2009،.إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، و إسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، و وليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد محارب إدارياً، ويوسف سيد مسؤولاً للمهمات.

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