قصور الثقافة تحتفي بالشاعر مصطفى رجب في "العودة إلى الجذور" بسوهاج غدا

ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لقاء ببرنامج "العودة إلى الجذور"، احتفاء بمسيرة الشاعر والناقد مصطفى رجب، وذلك غدا الخميس 28 ديسمبر الساعة السابعة مساءً بمكتبة رفاعة الطهطاوي.



يتضمن اللقاء الذي يديره الشاعر علاء عبد السميع، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب الكبير وأبرز أعماله الشعرية والنقدية، وذلك بمشاركة كل من الأدباء محمد عبد المطلب، أوفى الأنور، وعبد الحافظ بخيت.



الشاعر مصطفى رجب ولِد في محافظة سوهاج عام 1956، ويعد أحد أهم الشعراء والنقاد الذين أثروا الحياة الثقافية والإبداعية في مصر، سواء من خلال الندوات والمؤتمرات التي كان يشارك بها مناقشا وباحثا أو من خلال دوره كعضو بهيئة التدريس بكلية التربية بجامعة سوهاج، وساهم في إعداد أجيال عدة من الكتّاب والباحثين والشعراء.



وإلى جانب عطائه الأدبي والعلمي، عمل "رجب" كرئيس تحرير للمجلة الدورية العلمية "الثقافة والتنمية" الصادرة عن جمعية الثقافة بسوهاج، ويعد أحد رواد "الشعر الحلمنتيشي" فى مصر وله باع طويل فى هذا المجال، فصدر له عدد من الإصدارات الشعرية والنقدية، من أهمها "حلمنتشيات ابن رجب"، "العولمة.. ذلك الخطر القادم"، "الإعلام التربوي"، و"دراسات لغوية "وغيرها من الإصدارات.



يقام اللقاء بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب.



ويهدف برنامج "العودة إلى الجذور" إلى تكريم القامات الثقافية والأدبية في المحافظات المصرية كافة لاسيما في مسقط رؤوسهم، من خلال تناول سيرتهم الذاتية وعطائهم الأدبي، لإعلاء قيمة الأدب والإبداع بين الأجيال الجديدة.

