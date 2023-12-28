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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طارق شكري:الدولة بكاملها تصطف وراء القيادة السياسية في رفض العدوان الإسرائيلي ومخطط التهجير

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حالة اصطفاف وطني من مختلف جموع الشعب المصري خلف قيادته السياسية، في دعم موقفها تجاه القضية الفلسطينية، والداعي أولا إلى رفض استمرار العدوان على قطاع غزة والرفض المطلق والحاد لمخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقال  شكري، في تصريح صحفي له، إن القيادة السياسة ويساندها في ذلك الشعب المصري كله تعتبر التهجير القسري خط أحمر، والشعب المصرى أصبح على قلب رجل واحد في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات كبرى تستلزم تكاتف من الجميع لرفض أي تهديد من شأنه المساس بالسيادة المصرية أو تهديد الوطن.

وأشاد وكيل اسكان مجلس النواب، بالجهود المصرية وبالدور المصري الرائد والقوي في العمل على وقف العدوان وحرص مصر على حقن دماء الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، فالقاهرة هي صاحبة الدور الرائد والحكيم في دعم الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم والضغط على المجتمع الدولى للاعتراف بهذه الحقوق ومناصرتها في مختلف المحافل.

وشدد النائب، على أن التحركات المصرية الواسعة اقليميا ودوليا أثمرت عن تبني مجلس الأمن قرارا بسرعة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، كما أن الدولة المصرية كانت أكثر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

 

 القيادة السياسية المصرية

واختتم المهندس طارق شكري حديثه بالقول: الدور المصري في غزة كان ولا يزال وطنيا بامتياز، ويحوز رضى وثقة ملايين المصريين في صواب وحكمة القيادة السياسية المصرية في التعامل مع الأزمة.

النائب طارق شكري لجنة الاسكان مجلس النواب الشعب المصري تهجير الفلسطينيين

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