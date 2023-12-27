وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

حل النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ضيفا مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد وكشف العديد من المفاجآت عن قانون التصالح الجديد وقانون الإيجار القديم وسوق العقارات في مصر خلال الفترة الحالية.

تصريحات وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب

قل شكري إنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في منتصف شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن القانون انفراجة كبيرة لأزمات كبيرة شهدتها الدولة لسنوات.

أشار شكري، إلى أن القانون به العديد من المميزات، موضحا أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.