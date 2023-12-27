عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري - وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

حل النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ضيفا مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد وكشف العديد من المفاجآت عن قانون التصالح الجديد وقانون الإيجار القديم وسوق العقارات في مصر خلال الفترة الحالية.

تصريحات وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب 

قل شكري إنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في منتصف شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن القانون انفراجة كبيرة لأزمات كبيرة شهدتها الدولة لسنوات.

أشار شكري، إلى أن القانون به العديد من المميزات، موضحا أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الإعلامية عزة مصطفى التصالح علي مخالفات البناء الإيجار القديم العقارات في مصر النائب طارق شكري بمجلس النواب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

بيان عاجل من إسرائيل بشأن الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة

موضوعات متعلقة

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

هدد 10 فنانات غيرها.. اعترافات مجنون ريهام سعيد بعد توعده بقـ.ــتلها

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

ترشيحاتنا

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

القاهرة في قائمة أعلى مدن ذكية في الشرق الأوسط..وهذا هو الترتيب

أحدث أسعار فولكس فاجن تيجوان الجديدة موديل 2024 في مصر

السوبر المصري| مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأخير بأبوظبي استعداداً للأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفقدان وزن ملحوظ.. مى كساب برفقة زوجها فى عيد ميلادها

ماذا يحدث عند شرب الخل مع الماء؟

طوارئ بـ ليفربول.. محمد صلاح يضع الريدز في ورطة بسبب أمم أفريقيا

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب الأزمات القلبية في الشتاء

فيديو

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ