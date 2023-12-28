قبل رأس السنة.. إغلاق برج إيفل أمام الزوار لهذا السبب

في خطوة مفاجئة، أغلق برج إيفل الشهير أبوابه أمام الزوار، أمس، نتيجة لإضراب نفذه العاملون في البرج بسبب مفاوضات العقود.

جاء هذا الإغلاق في اليوم الذي يحتفل فيه النصب التذكاري بمرور 100 عام على وفاة مبتكره جوستاف إيفل.

على الرغم من إغلاق الوصول إلى البرج البالغ ارتفاعه 300 مترًا، يمكن للسياح الاستمتاع بزيارة الساحة الزجاجية تحت البرج.

وقد أكد متحدث باسم برج إيفل أن الإضراب أعلن قبل بدء المفاوضات مع مدينة باريس، التي تمتلك النصب التذكاري الذي يبلغ من العمر 134 عامًا.

لم يتم الكشف عن مدة استمرار الإضراب ولم يرد ممثلو النقابات بعد على الأمر.

ويعد برج إيفل واحدًا من أكثر المواقع زيارة في العالم، حيث يستقبل عادة حوالي 20 ألف زائر يوميًا في هذا الوقت من العام.

من المقرر أن يلعب برج إيفل دورًا مركزيًا في أولمبياد باريس في عام 2024، ولكن يبدو أن الإضراب قد يؤثر على الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بالحدث الرياضي العالمي.

وفيما يتعلق بالاحتفال بمرور 100 عام على وفاة جوستاف إيفل، كان من المقرر بث عرض موسيقي خاص يوم الأربعاء، وذلك لأنه تم تسجيله مسبقًا. من المحتمل أن يتم بث العرض على شبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون الفرنسي.

تعد هذه الأحداث تطورًا مهمًا ومثيرًا للاهتمام في العاصمة الفرنسية، حيث يلعب برج إيفل دورًا هامًا في تعزيز السياحة والثقافة بالمدينة.

يعد برج إيفل أحد أكثر المواقع زيارة في العالم، وهو مفتوح عادةً 365 يومًا في السنة - على الرغم من أنه يشهد إضرابات من حين لآخر - ومن المتوقع أن يلعب دورًا مركزيًا في أولمبياد باريس 2024.