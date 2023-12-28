اكتشافات مذهلة لمدينة كاملة قديمة مسورة عمرها 4000 عام.. صور

اكتشف علماء الآثار بقايا قصر عمره 4000 عام في مدينة صينية قديمة مسورة، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الباحثين اكتشفوا الهيكل في موقع شينمي الأثري المهم بمقاطعة خنان بوسط الصين.

يُعتقد أن المدينة المسورة القديمة في شينمي قد تم بناؤها خلال عهد أسرة شيا (حوالي 2070-1600 قبل الميلاد) - وهي سلالة صينية مبكرة مذكورة في الأساطير.

ووفقا لمجلة “نيوز ويك” اكتشف علماء الآثار بقايا المدينة القديمة منذ عدة سنوات على الضفة الشرقية لنهر تشنشوي. وتغطي مساحة مستطيلة.

مدينة صينية قديمة مسورة

البقايا المعمارية في مدينة شينمي القديمة المسورة، مقاطعة خنان، الصين. اكتشف علماء الآثار بقايا قصر عمره 4000 عام في المستوطنة القديمة.

ترتبط المستوطنة المحفوظة جيدًا بثقافة لونجشان. كانت هذه الحضارة القديمة تسكن المنطقة التي تغطيها مقاطعة خنان الحديثة وغيرها من المناطق المجاورة للصين.

والآن، اكتشف علماء الآثار بقايا ما يعتقدون أنه مجمع قصور في المدينة القديمة. تتكون البقايا من هيكل أساس تم بناؤه باستخدام تقنيات البناء بالأرض المدكوكة. تتضمن هذه الطريقة القديمة استخدام مواد خام مضغوطة مثل الأرض أو الطباشير أو الجير.

يبلغ طول البقايا حوالي 200 قدم وعرضها 100 قدم، وتغطي مساحة تزيد عن 19000 قدم مربع.

اكتشف علماء الآثار سلسلة من الثقوب الموزعة بالتساوي والتي تلقي الضوء على الشكل الذي كان يبدو عليه المجمع القديم في السابق.

وقال لي بو، رئيس فريق التنقيب، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "من الثقوب، نعتقد أن الأساس كان ينتمي إلى مجمع منازل به مصاطب في الجنوب والشمال، وأديرة في الشرق والغرب، وساحة في الوسط".

وقال الباحثون إن النتائج يمكن أن تساعد في إلقاء ضوء جديد على أصل وتطور مباني القصور في عهد أسرة شيا.

اكتشافات مدينة قديمة

حقق علماء الآثار العديد من الاكتشافات في موقع مدينة قديمة في تشوكو، والتي تقع أيضًا في مقاطعة خنان. ويُعتقد أيضًا أن هذه المستوطنة - وهي موقع أثري مهم آخر - تعود إلى فترة أسرة شيا.

ومن بين عشرات الاكتشافات الجديدة في تشوكو، عثر الباحثون على بقايا حفر الرماد والخنادق وغيرها من البقايا المعمارية.

والجدير بالذكر أن علماء الآثار اكتشفوا بقايا مبنيين دائريين يتكونان من أعمدة ترابية وجدران من الطوب اللبن، ومن المحتمل أنهما كانا يستخدمان لتخزين الحبوب.