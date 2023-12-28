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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يوجه نصيحة إلى أرمينيا بشأن تعاونها العسكري مع حلف الناتو

حلف الناتو وأرمينيا
حلف الناتو وأرمينيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا تتوقع أن تدرك أرمينيا خطر فقدان سيادتها فيما يتعلق بالدفاع الوطني والأمن من خلال تعميق الحوار مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف لافروف في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "آمل أن تدرك يريفان أن أي تعميق للتعاون مع حلف الناتو قد يؤدي إلى فقدان سيادتها في مجال الدفاع والأمن الوطني".

وأكد لافروف أن أرمينيا أجرت هذا العام عشرات التدريبات المشتركة مع حلف الناتو، لافتا إلى أن أرمينيا تواصل تحديث قواتها المسلحة لجعلها تفي بمعايير الناتو، بينما يخضع الجيش الأرمني للتدريب في عدد من الدول الأعضاء في الناتو.

وقال وزير الخارجية الوسي: "هذا لا يمكن إلا أن يثير قلقنا. لقد لفتنا انتباه زملائنا الأرمن مرارا وتكرارا إلى حقيقة أن الهدف الحقيقي لحلف شمال الأطلسي هو تعزيز مواقعه في المنطقة وخلق الظروف للتلاعب على أساس خطة فرق تسد".

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