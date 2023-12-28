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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغرب قضية.. اكتشاف هوية رجل مجهول بعد مقتله بـ 46 عاما في أمريكا

صدى البلد

تم إعادة فتح قضية جريمة قتل قديمة في ولاية أريزونا الأمريكية بعدما تم التعرف على هوية رجل مجهول عثر على جثته في الصحراء عام 1976. وقد تم العثور على الرفات المدفونة في قبر في منطقة شمال غرب أريزونا منذ نصف قرن تقريبًا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم تحديد هوية الرجل بواسطة مكتب عمدة مقاطعة موهافي، الذي أعلن أنه يدعى لويس ألونسو باريديس وهو مواطن من السلفادور.

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 في الوقت الذي تم فيه تشريح الجثة في عام 1976، تبين أن الرجل كان في منتصف الثلاثينيات من عمره وتعرض لإطلاق نار في رأسه من مسافة قريبة. ولكن لم يتمكن رجال الشرطة من التعرف على هويته في ذلك الوقت.

تم جمع بصمات الأصابع أثناء تشريح الجثة في عام 1976، ولكن لم يتم العثور على تطابق في القواعد المتاحة آنذاك. تم إنشاء صورة مركبة لملامحه من قبل متحف شمال أريزونا في فلاغستاف، ولكن توقفت التحقيقات وظلت القضية غامضة لمدة 47 عامًا.

في نوفمبر 2023، تم إعادة فحص سجلات بصمات الأصابع باستخدام قاعدة بيانات وطنية جديدة غير متاحة في عام 1976، مما أدى إلى تحديد هوية الرجل كباريديس. وأفادت الشرطة بأنه قد يكون عمل في منطقة لاس فيجاس في وقت اختفائه وربما كان يعمل في البحرية الأمريكية وخفر السواحل قبل اختفائه قبل عقود.

حتى الآن، لم يتم تحديد موقع أي من أقارب باريديس الأحياء. وبالرغم من حل لغز هويته، إلا أن ذلك يفتح الباب أمام حل لغز جريمة قتله التي استمرت لعقود.

دعا مكتب عمدة مقاطعة موهافي الجمهور للاتصال به بأي معلومات حول القضية أو أي تفاصيل يمكن أن تساعد في العثور على أقارب الرجل المتبقين على قيد الحياة.

تجلب إعادة فتح هذه القضية القديمة العديد من التحديات والأستتساءل الشرطة عن ملابسات الجريمة والدوافع والمشتبه بهم الذين يمكن أن يكونوا مرتبطين بالحادثة. قد تتطلب القضية التعاون الدولي لتحديد ملابسات الجريمة والعثور على المشتبه بهم.

DNA أغرب قضية اعادة فتح التحقيقات

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