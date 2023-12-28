عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

برعاية إيلون ماسك.. روبوت مصنع تسلا يعتدي على عامل

صدى البلد

في واقعة صادمة، أصيب مهندس برمجيات في شركة تسلا بإصابات خطيرة بعد أن تعرض لهجوم من قبل روبوت تم تصنيعه في مصنع تكساس جيجافاكتوري التابع للشركة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، رغم وقوع الحادث من عامين إلا أنه نال شهرة واسعة الآن بعدما حصلت صحيفة ديلي ميل على تقرير الإصابة، إذ وقع الحادث في عام 2021 في منشأة تيسلا المترامية الأطراف في أوستن.

txt

الإنذار الأحمر.. الأرصاد السعودية توجه تحذيرا شديدا لـ 4 محافظات بشأن الطقس

txt

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

وكان المهندس لم يذكر اسمه يحاول خدمة الروبوتات الآلية المصممة لتصميم أجزاء السيارات من قطع الألومنيوم المصبوب.

وبينما تم تعطيل العديد من الآلات لإجراء أعمال الصيانة، قفز أحد الروبوتات بشكل غير متوقع للعمل، وقام بتثبيت المهندس على سطح ما، ثم دفع مخالبه إلى جسده وسحبه من ظهره وذراعه.

وأضافت المعلومات أن العامل ترك كمية كبيرة من الدماء خلفه بعد أن حرر نفسه. وذكر تقرير الإصابة أنه أصيب أيضا بتمزق و جرح مفتوح في يده اليسرى.

وبينما وصف شهود عيان على الهجوم إصابات خطيرة، ذكر تقرير تسلا إلى المنظمين أن المهندس لم يحتاج إلى إجازة مدفوعة الأجر للتعافي. ورفضت الشركة حتى الآن التعليق على الحادث علنًا.

نُقل عن أشخاص مقربين من تسلا قولهم إن هناك العديد من ثغرات السلامة، وأن الإصابات المتعددة في مكان العمل كانت نتيجة خلل فني في مصنع تكساس.

قالت المحامية التي تمثل العمال المتعاقدين في مصنع أوستن، هانا ألكساندر، لصحيفة ديلي ميل في وقت لاحق إن إصابات الموظفين، وحتى الوفيات، لم يتم الإبلاغ عنها من قبل تسلا، مشيرة إلى وفاة عامل بناء في المنشأة في سبتمبر 2021.

ChatGPT إجراء أعمال الصيانة اصابات خطيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: مقترح مصر يتضمن 3 مراحل تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة

وزير التعليم : مدارس STEM تقدم نموذجًا يستحق الاقتداء به

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لهذا السبب

وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع مصر على تحسين العلاقات بين البلدين

كتائب القسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية في وقت واحد

رئيس هيئة الاستعلامات يدعو لتوخي الدقة في تناول المقترح المصري لحل الصراع بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

فيديو

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ