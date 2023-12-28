برعاية إيلون ماسك.. روبوت مصنع تسلا يعتدي على عامل

في واقعة صادمة، أصيب مهندس برمجيات في شركة تسلا بإصابات خطيرة بعد أن تعرض لهجوم من قبل روبوت تم تصنيعه في مصنع تكساس جيجافاكتوري التابع للشركة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، رغم وقوع الحادث من عامين إلا أنه نال شهرة واسعة الآن بعدما حصلت صحيفة ديلي ميل على تقرير الإصابة، إذ وقع الحادث في عام 2021 في منشأة تيسلا المترامية الأطراف في أوستن.

وكان المهندس لم يذكر اسمه يحاول خدمة الروبوتات الآلية المصممة لتصميم أجزاء السيارات من قطع الألومنيوم المصبوب.

وبينما تم تعطيل العديد من الآلات لإجراء أعمال الصيانة، قفز أحد الروبوتات بشكل غير متوقع للعمل، وقام بتثبيت المهندس على سطح ما، ثم دفع مخالبه إلى جسده وسحبه من ظهره وذراعه.

وأضافت المعلومات أن العامل ترك كمية كبيرة من الدماء خلفه بعد أن حرر نفسه. وذكر تقرير الإصابة أنه أصيب أيضا بتمزق و جرح مفتوح في يده اليسرى.

وبينما وصف شهود عيان على الهجوم إصابات خطيرة، ذكر تقرير تسلا إلى المنظمين أن المهندس لم يحتاج إلى إجازة مدفوعة الأجر للتعافي. ورفضت الشركة حتى الآن التعليق على الحادث علنًا.

نُقل عن أشخاص مقربين من تسلا قولهم إن هناك العديد من ثغرات السلامة، وأن الإصابات المتعددة في مكان العمل كانت نتيجة خلل فني في مصنع تكساس.

قالت المحامية التي تمثل العمال المتعاقدين في مصنع أوستن، هانا ألكساندر، لصحيفة ديلي ميل في وقت لاحق إن إصابات الموظفين، وحتى الوفيات، لم يتم الإبلاغ عنها من قبل تسلا، مشيرة إلى وفاة عامل بناء في المنشأة في سبتمبر 2021.