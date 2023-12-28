الإنذار الأحمر.. الأرصاد السعودية توجه تحذيرا شديدا لـ 4 محافظات بشأن الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

وأضافت الأرصاد السعودية في تقريرها، أنه من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المناطق، هطول أمطار رعدية غزيرة، وسحب رعدية، وطقس غائم جزئيا، وطقس صحو.

كما أعلنت الأرصاد السعودية عن وقوع بعض المحافظات في عدد من مناطق وهم المدينة المنورة، حائل، الباحة، مكة المكرمة، الجوف ضمن الإنذار الأحمر.

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات السعودية كالتالي: