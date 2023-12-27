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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طفرة اقتصادية.. الخطاب الملكي السنوي لولي عهد السعودية أمام مجلس الشورى

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ألقي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخطاب الملكي⁩ السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، واذي ألقاه نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي كلمته، قال ولي العهد السعودي، إن المملكة السعودية حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات بما في ذلك تقدمها أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتطور الاقتصاد السعودي ليصبح الأسرع نموا على مستوى.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن نمو الناتج المحلي للمملكة السعودية بلغ 8.7%، والناتج المحلي غير النفطي وصل إلى 4.8% خلال 2022.

وتابع: "سنواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، والنتائج الإيجابية تبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وستقوي المركز المالي وتعزز النمو الاقتصادي الشامل".

كما قال بن سلمان في خطابة الملكي السنوي، إنه حرصاً على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة، لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين؛ فقد رحبت المملكة بأكثر من مليون و800 ألف حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال العام الماضي، ويعد ذلك من نتائج برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.

وأضاف: "كما حققت السعودية في مجال السياحة أداءً تاريخياً في الربع الأول من عام 2023م نمواً بنسبة 64%، وسنواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية".

وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل للسعودية.

وأوضح ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية عملت على تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، لافتا إلى أن الممكلة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة.

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