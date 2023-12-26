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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من "التعليم" السعودية بشأن تعليق الدراسة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في جميع مدارس المنطقة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع ومحافظة بدر.

وقالت إدارة تعليم المدينة المنورة، إنه “بناء على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر أن تكون الدراسة عن بُعد ليوم غد الأربعاء، وذلك عبر منصة "مدرستي" في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبَي تعليم محافظة وادي الفرع ومحافظة بدر”.

بدورها، أعلنت إدارة تعليم ينبع، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأربعاء بمدارس محافظتي ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها.

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وقالت إدارة تعليم ينبع، إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة غدا الأربعاء لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

المدينة المنورة السعودية المملكة العربية السعودية المملكة

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