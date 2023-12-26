السعودية تزف بشرى سارة لمواطنيها في هذا التوقيت

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية ، أن المملكة تستعد للإعلان عن كشف معادن وثروات طبيعية جديدة في منتصف شهر يناير القادم، وذلك في مؤتمر مستقبل المعادن.

ونقلت الصحيفة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، قوله إن قطاع التعدين الوليد في رؤية 2030 حقق إيرادات قياسية في عام 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال.

وأوضح أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربي والنتائج مبهرة، وأن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» هو الأكبر والأهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.